Verdachte moord Mickey Peeters in Amsterdam opgepakt

De Nederlandse politiediensten hebben de medebeklaagde van de moord op Mickey Peeters in Amsterdam aangetroffen. EInd vorige week raakte bekend dat hij al een tiental dagen spoorloos was. Zijn enkelband gaf geen enkel signaal.

“Het parket West-Vlaanderen, afdeling Brugge kan bevestigen dat de Belgische medebeklaagde in de dodelijke steekpartij op Mickey Peeters op 18 december 2017 aangetroffen werd door de Nederlandse politiediensten in Amsterdam," laat het parket weten in een schriftelijke mededelijng. "De nabestaanden van Mickey Peeters werden hiervan door de dienst slachtofferonthaal van het parket West-Vlaanderen, afdeling Brugge op de hoogte gebracht."

Snelle uitlevering

De Belgische gerechtelijke autoriteiten zullen bij hun Nederlandse collega’s aandringen op een spoedige overlevering.