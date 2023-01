De man uit Nieuwpoort die verdacht wordt van de moord op zijn schoonzoon in Stuivekenskerke, heeft een leugenachtige verklaringen afgelegd bij een test met de leugendetector. Hij ontkent nochtans dat hij zijn schoonzoon doodschoot met acht kogels.

Maar op de drie cruciale vragen tijdens een test met de leugendetector bleek zijn antwoord dus telkens leugenachtig. Sluitend bewijs is zo'n test trouwens niet, het kan op een proces enkel dienen als ondersteunend bewijs. In de loop van volgende week beslist de verdachte of hij nog een extra verhoor wil.

