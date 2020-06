De verdachte van de moordpoging op Brugs burgemeester Dirk De fauw werd deze middag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Brugge. De man weigert echter verklaringen af te leggen.

De man die de 62-jarige Dirk De fauw gisteren in de hals toetakelde met een aardappelmesje, verscheen vandaag bij de onderzoeksrechter in Brugge op verdenking van poging tot moord. Het parket meldt dat hij weigert een verklaring af te leggen over de feiten. Het blijft dus gissen naar de motieven van de man.

De verdachte is een 35-jarige man uit Torhout. Hij blijft aangehouden en komt vrijdag voor de raadkamer.

