Verdachte ongeval met vluchtmisdrijf in Oostende gearresteerd

Vier meisjes uit Vlaams-Brabant vroegen in de nacht van maandag op dinsdag ter hoogte van de Adolf Buylstraat in Oostende een lift richting Westende. Drie 15-jarigen en een 14-jarige stapten in de Peugeot 207 van een 18-jarige man uit Le Rœulx. In de wagen bevond zich ook een minderjarige passagier, eveneens uit de streek van La Louvière. Even later stapte nog een 17-jarige Waalse vriendin van de bestuurder in. Twee Vlaamse meisjes sprongen even later uit de wagen toen ze in de Alfons Pieterslaan een politiecontrole in de gaten kregen. Het voertuig reed aan hoge snelheid weg en crashte uiteindelijk in de wegenwerken op de Alfons Pieterslaan.

De bestuurder zou onder invloed van drank en drugs geweest zijn. De vier inzittende minderjarigen raakten zwaargewond bij het ongeval. Onderzoek wees al uit dat de wagen recent gestolen was in de streek van Valenciennes. De 18-jarige bestuurder nam de benen en was tot vandaag voortvluchtig. De politie ging met man en macht op zoek naar de verdachte. Uiteindelijk werd hij vrijdagnamiddag rond 16.30 uur in Bergen opgemerkt door de lokale politie. De verdachte probeerde nog te vluchten, maar hij liep op krukken en geraakte niet ver. Blijkbaar had de jongeman zich onder een valse identiteit in een ziekenhuis in eigen streek laten verzorgen. Op het moment van zijn arrestatie was hij niet gewapend. Vanchtend is hij in Brugge voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die heeft hem aangehouden op verdenking van een ongeval met gewonden en met vluchtmisdrijf. De Brugse raadkamer beslist dinsdag of hij langer in de cel moet blijven.