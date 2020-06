Verdachte op borg vrijgelaten in Belgisch onderzoek naar dood 39 Vietnamezen in koelwagen

In het Belgische luik van de zaak van de 39 Vietnamese migranten die stierven in een koelwagen in het Engelse graafschap Essex, heeft de Brugse raadkamer een verdachte op borg vrijgelaten. De raadkamer wilde ook twee taxichauffeurs onder voorwaarden vrijlaten, maar het parket gaat daartegen in...

Op 23 oktober 2019 werden 39 levenloze lichamen, onder wie drie minderjarigen, ontdekt in een koelwagen in Grays, een gemeente in het Zuid-Engelse graafschap Essex. Vrij snel bleek dat de container een dag eerder om 14.49 uur in Zeebrugge was aangekomen. In de loop van de namiddag verliet de container de haven, om uiteindelijk om 1 uur woensdagochtend aan te komen in Purfleet.

In het Britse luik van het onderzoek zijn vijf verdachten in april al voor de rechter verschenen. De 25-jarige Noord-Ierse vrachtwagenchauffeur pleitte op het proces in Londen al schuldig aan doodslag. Ondertussen werd in Ierland ook de vermoedelijke organisator van de mensensmokkel opgepakt.

Huiszoekingen in België

Op 26 mei werden ook in België en Frankrijk een hele reeks huiszoekingen gehouden. In ons land ging het om vijf huiszoekingen in Anderlecht, drie in Schaarbeek, drie in Sint-Jans-Molenbeek en telkens een in Sint-Pieters-Leeuw, Ganshoren, Brussel, Ukkel en Etterbeek. Elf van de dertien toen opgepakte verdachten werden uiteindelijk door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden voor hun aandeel in de zaak.

Vrij onder voorwaarden

Vrijdagochtend moesten negen verdachten voor de Brugse raadkamer verschijnen. De verschijning van twee onder hen werd op vraag van de verdediging uitgesteld naar de zitting van 7 juli.

De raadkamer wilde drie verdachten onder voorwaarden vrijlaten, maar in twee gevallen stak het parket daar voorlopig een stokje voor. De andere verdachte zal na betaling van een borgsom van 4.000 euro de gevangenis wel mogen verlaten. Ten slotte werd de aanhouding van vier andere verdachten, onder wie het vermoedelijke kopstuk, met een maand verlengd.

