Verdachte poederbrief Oostendse Haard: personeel mag naar buiten

In Oostende zijn de kantoren van de sociale huisvestingsmaatschappij De Oostendse Haard aan de Nieuwpoortsesteenweg weer vrijgegeven. Vanmorgen is daar een verdachte poederbrief aangekomen. Zeven personeelsleden mogen de gebouwen weer verlaten na uren opsluiting.

De Civiele Bescherming is vanuit Brasschaat naar Oostende gekomen om de brief te onderzoeken. De brandweer nam het pakket voorzichtig mee. Tot er meer duidelijkheid was moesten de personeelsleden binnen blijven.

"De medewerkers zijn veilig en gezond", zegt De Oostendse Haard. "Het onthaal blijft deze donderdagavond evenwel gesloten. Het onderzoek loopt."

"Enorm geschrokken"

Directeur Vanessa Vens reageert op de gebeurtenis: 'Uiteraard ben ik enorm geschrokken toen ik die brief opende. Het moet wel nog even bezinken wat me precies is overkomen. Ik open meestal de post, maar het had om het even welke medewerker kunnen overkomen. De veiligheid van ons team werd vandaag in gevaar gebracht. Bovendien ligt onze dienstverlening vandaag volledig stil. We hebben onze bewoners geen service naar herstellingen kunnen bieden, eventuele kandidaat-huurders hebben we niet kunnen verder helpen. Dus ja, de impact is hoe dan ook groot. Maar, morgen staan we terug paraat.'

Voorzitter Quinten Goekint bevestigt: 'Een verdachte brief ontvangen, dat wens je niemand toe. En als essentiële dienstverlener hebben we vandaag onze job niet naar behoren kunnen doen. Ik ben nu vooral opgelucht dat de directeur en de aanwezige medewerkers van De Oostendse Haard veilig en wel zijn. Verder wachten we op de resultaten van het onderzoek. Ik hoop dat de schuldigen snel gevonden worden.'