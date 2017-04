Verdachte ramkraak ontkent betrokkenheid

Een van de vermoedelijke medeplichtigen aan de ramkraak van begin deze week in Knokke-Heist, blijft alvast een maand in de cel.

Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Naar andere daders is het voorlopig nog zoeken. Na de overval op een juwelier en een handtassenwinkel, en de klopjacht die daarop volgde, is slechts één van de daders door de politie geklist.

De man die vanmorgen voor de raadkamer verscheen is 35, komt uit Roemenië en woont normaal in Italië. Hij ontkent alle betrokkenheid. Tijdens de klopjacht werd hij in de struiken gevonden door een politiehond. "Mijn cliënt ontkent elke betrokkenheid bij de feiten van de ramkraken in Knokke-Heist", zegt zijn raadsman Peter Deurbroeck. Voor de raadkamer verklaarde de man dat hij in de struiken was terechtgekomen nadat hij uit een vrachtwagen was geklauterd. Er wordt nog verder gezocht naar de mededaders van de drieste ramkraken in Knokke-Heist.