Verdachte schietincident Stuivekenskerke is opgepakt

Het parket van West-Vlaanderen meldt dat er een verdachte is opgepakt van het schietincident in Stuivekenskerke, bij Diksmuide. Een motorrijder van 28 uit Koekelare is gisteren omgekomen bij een schietpartij.

De verdachte wordt dinsdag voorgeleid. De schietpartij gebeurde rond negen uur zondagavond op de IJzerdijk, tussen de Schoorbakkebrug en de Tervaetebrug. Parket en politie kwamen ter plaatse, ook een onderzoeksrechter kwam op de plaats van het schietincident.

Op het ogenblik van het schieten was het slachtoffer niet aan het rijden op zijn motor maar stond hij ernaast. De man werd na het schietincident aangetroffen naast zijn geparkeerde motorfiets. Op de grond werden een twaalftal kogelhulzen gevonden. De man uit Koekelare werd vermoedelijk door minstens zes kogels geraakt. Een wapendeskundige, wetsgeneesheer en afstappingsteam kwamen ter plaatse. Het onderzoek naar verdachten loopt nog volop.

Niels Zutterman uit Langemark hoorde twee mannen ruzie maken. Een op een motor en 1 die uit een bestelwagen was gestapt. Ze reden even later voorbij. Hij zwaaide naar de motard omdat hij zich netjes aan de 50km hield. En een minuut later hoorde hij verschillende schoten. Hij dacht niet meteen aan een schiepartij en dacht eerder aan een veldkanon. Later hoorde hij het nieuws.