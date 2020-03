Verdachte schietpartij Roeselare blijft in de cel

Sacha B. (20), die ervan verdacht wordt Agach M., een man van 19 uit Menen te hebben doodgeschoten, blijft een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer in Kortrijk beslist. De jongeman met Franse roots woont met zijn vader in de Weststraat in Roeselare.

In de Weststraat in Roeselare werd vorige week dinsdag rond 20u45 een 19-jarige man uit Menen doodgeschoten. Diezelfde avond werd een 20-jarige verdachte uit Roeselare opgepakt op verdenking van moord. De feiten kaderen in een ripdeal. Het slachtoffer zou afgesproken hebben met de dader om 250 gram cannabis te kopen. Maar in plaats van te betalen, zou het slachtoffer geprobeerd hebben om de drugs te stelen. Het kwam tot een schermutseling, waarbij Agach M. overleed.

In de zaak werden ook nog drie andere verdachten opgepakt. Het gaat om Tom L. uit Brugge, Yassine M uit Lendelede, en een minderjarige uit Kortrijk. Die drie waren ook bij de ripdeal betrokken, maar zouden niets met het schietincident in de Weststraat te maken hebben.

Advocate Magali Verfaillie: “Mijn cliënt heeft heel veel spijt en reageert gelaten. Het is nooit de bedoeling geweest om iemand te doden, zegt hij. Het slachtoffer was gewapend en mijn cliënt heeft het wapen afgenomen toen hij het toonde. In de daaropvolgende schermutseling is het wapen ongewild afgegaan. Mijn cliënt is na de feiten te voet naar huis gelopen en heeft het wapen in paniek meegenomen.”

