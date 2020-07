Verdachte Sofie Muylle moet voor assisenhof verschijnen

De raadkamer in Brugge heeft zich vandaag gebogen over de verwijzing van de Roemeense verdachte Alexandru C. in het dossier van de dood van Sofie Muylle uit Roeselare.

Het parket wilde hem voor het hof van assisen brengen voor moord en voor verkrachting met foltering. Daar riskeert hij levenslang. Zijn advocaten meenden echter dat Sofie Muylle stierf door onderkoeling en dat hij enkel voor verkrachting moest terechtstaan voor de correctionele rechtbank. Dat zou hem hoogstens tien jaar cel kosten. Maar de raadkamer heeft daar dus anders over beslist.

Man in blauwe jas

Het lichaam van Sofie Muylle werd eind januari 2017 teruggevonden onder een houten staketsel aan de zeedijk in Knokke-Heist. De schoonheidsspecialiste van 27 jaar uit Roeselare was de nacht daarvoor op stap met haar vriend. Ze keerde niet meer terug naar de pianobar nadat ze ‘s nachts alleen een luchtje ging scheppen. Meer dan twee maanden na de vondst kwam één man in het vizier: een man met een opvallende blauwe jas die uren in de buurt rondliep. In Roemenië werd Alexandru C. opgepakt. Hij beweert dat hij Sofie toevallig tegenkwam op het strand die nacht. Hij misbruikte haar en sleepte haar onder het staketsel maar hij ontkent dat hij haar doodde.

"Voyeur en verknipte geest"

De politie vond op zijn gsm niet alleen beelden van de stervende Sofie Muylle, maar ook van een reeks niet-geïdentificeerde vrouwen die zich in het zwembad Sportoase Duinenwater in Knokke omkleedden. Filip De Reuse, de advocaat van de broer van Sofie Muylle: “Ik denk dat dat die man een verknipte geest is. Het is hallucinant, als men het dossier volledig leest. Dan zie je met welke ziekelijke genotsbeleving die man die verkrachting pleegt. Op iemand die daar volgens hem gewoon ligt en dus al kwetsbaar is. Dat hij dat dan nog filmt en er bijna commentaar op geeft als bij een voetbalwedstrijd. het is van een zelden gezien niveau. Het is onvoorstelbaar.”

Chantal Van den Bosch, advocaat Alexandru C: “Onze cliënt heeft vanaf dag één gezegd dat hij Mevrouw Muylle niet vermoord heeft. WIj moesten ons verweren tegen die tenlastelegging en dat hebben we ook gedaan. De raadkamer heeft nu een beslissing genomen en heeft beslist dat er voldoende aanwijzingen zijn. De zaak is doorverwezen naar de KI die zal doorverwijzen naar assisen.”

Filip De Reuse: “De verdediging blijft bij die stelling. Maar ik denk dat als men het dossier nuchter leest, en men moet daar geen topjurist voor zijn, als men het dossier gewoon op zijn merites beoordeeld, dan is het zonneklaar dat die man geweld gepleegd heeft op Sofie Muylle, dat hij haar vermoord, verkracht en gefolterd heeft en dat hij haar uiteindelijk weggesleept heeft onder een staketsel om haar daar te laten sterven.”

Op de rechtbank was ook de broer van Sofie Muylle aanwezig. (Links in beeld) Het was de eerste keer dat hij oog in oog stond met de moordverdachte. (Lees verder onder de foto)

BEKIJK OOK: