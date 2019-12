Verdachte steekpartij in de cel op verdenking poging doodslag

In de nacht van vrijdag op zaterdag ontstond er een caféruzie tussen twee mannen in de Havenstraat in Zeebrugge. De 36-jarige verdachte haalde daarbij een mes boven en stak het slachtoffer neer. De verdachte zette het daarna op een lopen, maar kon enkele uren later worden ingerekend. De onderzoeksrechter beslist nu dus om de man aan te houden op verdenking van poging tot doodslag. Hij verschijnt morgen voor de raadkamer, die moet beslissen over z'n verdere aanhouding. Het slachtoffer verkeert niet in levensgevaar.