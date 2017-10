Verdachte van aanrandingen blijft in de cel

De Bulgaarse dertiger, die eerder deze week werd aangehouden in het kader van een aanrandingsdossier in Roeselare, blijft voorlopig in de cel.

Dat heeft de Kortrijkse raadkamer vrijdag beslist. Volgens zijn advocaat moet het onderzoek uitwijzen of er een seksueel motief speelde.

In het VTM-programma Faroek ging men op zoek naar getuigen van een dubbele aanranding in Roeselare. Eerst werd een jongedame aangerand, daarna volgde een vijftiger. Na een tip kon de politie een 31-jarige Bulgaar in de boeien slaan. Hij bekende ondertussen dat hij op de beelden te zien is. Volgens zijn advocaat Danny Francet was er een schermutseling, maar ontkent de Bulgaar de aanranding met klem. "Hij leefde geïsoleerd en had die avond gedronken. Hij heeft spijt van wat er is gebeurd", aldus Francet. Opzettelijke slagen en verwondingen worden dus niet ontkent. "Maar het onderzoek moet uitwijzen of er effectief een seksueel motief was."

De verdediging tekent geen beroep aan tegen de verdere aanhouding.