Verdachte van moord in Diksmuide in nauwe schoentjes door kruitspooranalyse

In het onderzoek naar een moord in Diksmuide zijn kruitsporen aangetroffen op de handen van de verdachte. Stephane V. (54) blijft echter ontkennen dat hij zijn schoonzoon Ilir S. (28) om het leven bracht.

De Veurnse afdeling van het parket West-Vlaanderen zal niet communiceren over de resultaten van de kruitspooranalyse.

De feiten speelden zich op zondagavond 17 juli af langs de IJzerdijk in Stuivekenskerke, een deelgemeente van Diksmuide. Een 28-jarige man uit Koekelare werd neergeschoten aangetroffen naast zijn motor. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar voor Ilir S. kwam alle hulp te laat. Op de grond werden in totaal twaalf kogelhulzen gevonden. Volgens het parket werd het slachtoffer minstens zes keer geraakt, vooral in de borststreek.

De speurders kregen snel de schoonvader van S. als verdachte in het vizier. Het voertuig van Stephane V. werd immers in de buurt opgemerkt. Tijdens zijn eerste verhoor gaf de verdachte onmiddellijk toe dat hij inderdaad aanwezig was langs de IJzerdijk. Hij verklaarde zelfs dat hij er ruzie had gemaakt met zijn schoonzoon, met wie hij het niet goed kon vinden. De Nieuwpoortenaar ontkent echter formeel dat hij iets met de moord te maken heeft. De verdediging merkte daarbij op dat Ilir S. die bewuste avond zelf zou hebben aangedrongen om af te spreken.

Van bij de start van het onderzoek werd door de verdediging gewezen op het belang van de kruitspooranalyse. Uit het verslag van het NICC (Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie) is ondertussen echter gebleken dat kruitsporen werden aangetroffen op de handen en in de wagen van de verdachte. Zijn advocaat Bram Elyn wil nu bijkomende vragen stellen aan de deskundigen. Zo werden bijvoorbeeld vooral kruitsporen aangetroffen op zijn linkerhand, terwijl V. rechtshandig is.

Een recent herverhoor door de politie verliep stroef, waardoor de vijftiger nog niet geconfronteerd werd met de nieuwe bevindingen. Wellicht zal hij binnenkort dus opnieuw verhoord worden. Zijn aanhouding werd dinsdagochtend door de Veurnse raadkamer alvast met twee maanden verlengd. De verdediging drong deze keer niet aan op een vrijlating onder voorwaarden.

