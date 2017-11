Verdachte van moordpoging gearresteerd in Spanje

De verdachte van een moordpoging in Koksijde is afgelopen weekend in het zuiden van Spanje opgepakt.

Dat meldt de Veurnse afdeling van het parket West-Vlaanderen. De 31-jarige man van Marokkaanse afkomst zou zijn 30-jarige ex-vriendin maar liefst 18 messteken toegebracht hebben.

De bloedende vrouw werd op maandag 2 oktober even na 6 uur aangetroffen bij een zitbank op de zeedijk in Koksijde. Het slachtoffer woont op het gelijkvloers in een appartementsgebouw tegenover de plaats waar ze werd gevonden. Ze werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, maar was ondanks de 18 messteken vrij snel buiten levensgevaar.

De ex-vriend van het slachtoffer kwam onmiddellijk als hoofdverdachte in het vizier van de speurders. De 31-jarige man uit de streek van Bergen bleef anderhalve maand voortvluchtig. Uiteindelijk kon de verdachte afgelopen weekend in het zuiden van Spanje ingerekend worden. De arrestatie kwam tot stand dankzij goed speurwerk van de recherche van de politiezone Westkust en hun samenwerking met de liaisonofficier en de Spaanse politie. Het parket vraagt de uitlevering van de verdachte.