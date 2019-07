Verdachte van steekpartij in Oostende aangehouden

De verdachte van de steekpartij van afgelopen weekend in Oostende is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot doodslag.

De steekpartij vond plaats op zaterdagavond in de Peter Benoitstraat. Een man van 45 uit Oostende stak toen een man van 45 van Russische komaf neer, tijdens een uit de hand gelopen discussie. Het slachtoffer werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is intussen buiten levensgevaar.

Enkele dagen ervoor was er ook al een steekpartij in Oostende. Toen werd een man van Pakistaanse afkomst neergestoken in de Hertstraat. Ook die dader zit in de cel op verdenking van poging tot doodslag.