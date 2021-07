In Oostende is vrijdagnacht een vrouw neergestoken voor haar woning. De verdachte werd verhoord en geeft de feiten toe. Hij is voorgeleid voor de onderzoeksrechter en blijft aangehouden.

De feiten vonden rond 2 uur 's nachts aan het Cardijnplein in Oostende plaats. Daar stak een man een vrouw neer in de buurt van haar woning. Hij bracht het slachtoffer twee messteken toe. De vrouw raakte zwaargewond. De man gaf de feiten toe tijdens zijn verhoor. Zondagnamiddag is hij voorgeleid voor de onderzoeksrechter en hij blijft aangehouden op verdenking van poging tot moord. Vermoedelijk is de vrouw zijn ex-partner.