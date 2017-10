De twintiger, die woensdagochtend werd opgepakt naar aanleiding van een reeks zedenfeiten in Waregem, blijft aangehouden.

Dat heeft de Kortrijkse raadkamer vrijdagochtend beslist.

De 25-jarige man wordt ervan verdacht meerdere vrouwen en meisjes te hebben lastiggevallen. De meeste feiten speelden zich af op de looppiste rond de voetbalvelden in Waregem. Hij wordt ook verdacht van zedenfeiten in een café op de markt. De twintiger zou een vrouw hebben betast. De onderzoeksrechter liet de man woensdagnamiddag aanhouden. Zijn aanhouding is nu met een maand verlengd.