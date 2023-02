Verdachte verijdelde aanslag blijft in de cel

De Limburger die verdacht wordt van poging tot terroristische moord tijdens de Miss Belgiëverkiezing in De Panne, blijft in de gevangenis. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist.

Nochtans vroeg z'n advocaat Walter Van Steenbrugge de vrijlating om de verdachte te laten opnemen in een psychiatrische instelling. Van Steenbrugge gaat in beroep tegen zijn verdere aanhouding.

Peter C. werd op zaterdag 11 februari rond 17.30 uur opgepakt in De Panne. Volgens het federaal parket had hij waarschijnlijk de intentie om een aanslag te plegen tijdens de verkiezing van Miss België. Die verkiezing vond plaats in het Proximus Theater in Plopsaland en ging uiteindelijk met ruim een uur vertraging van start. Peter C. was in het bezit van twee vuurwapens en een kogelwerende vest.

De verdediging benadrukt sinds de start van het onderzoek dat van een verijdelde aanslag absoluut geen sprake was. C. zou de wapens meegenomen hebben omdat hij zichzelf al een hele tijd bedreigd voelde. De wapens zouden naar eigen zeggen enkel gediend hebben om zichzelf te beschermen. Walter Van Steenbrugge: "Volgens mij zijn er geen voldoende ernstige aanwijzingen van schuld. En twee, heb ik ook gezegd, dat op basis van de uitgebreide rapportering van drie specialisten, twee psychiaters en een psycholoog, dat er toch wel echt een geestelijke problematiek is. En als er geen voldoende geestelijk vermogen is, dan kan je geen misdrijf plegen. Ondertussen is er wel een maatregel genomen door de vrederechter die er in bestaat dat de betrokkene zou kunnen overgebracht worden naar een gesloten setting binnen een psychiatrische kliniek."

Van Steenbrugge tekent beroep aan tegen de verdere aanhouding van zijn cliënt. Binnen de twee weken spreekt de Kamer van Inbeschuldigingstelling zich uit over de zaak.

Bekijk ook: