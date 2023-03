De Limburger die verdacht wordt van poging tot terroristische moord tijdens de Miss Belgiëverkiezing in De Panne, blijft in de gevangenis. De Kamer van Inbeschuldigingstelling verwerpt het beroep van z'n advocaat.

Een maand geleden wordt de Limburger opgepakt in de buurt van Plopsaland De Panne, waar de miss België-verkiezing plaatsvond. Hij had vuurwapens en een kogelwerende vest bij. Zijn advocaat Walter Van Steenbrugge ging in beroep tegen de verdere aanhouding, om de verdachte te laten opnemen in een psychiatrische instelling. Van Steenbrugge tekent nu beroep aan bij het Hof van Cassatie.

