Verdachte verijdelde aanslag tijdens Miss België mogelijk vrij onder voorwaarden

De veertiger uit Lommel werd op zaterdag 11 februari rond 17.30 uur opgepakt in De Panne. Volgens het federaal parket had hij waarschijnlijk de intentie om een aanslag te plegen tijdens de verkiezing van Miss België.

Die verkiezing vond plaats in het Proximus Theater in Plopsaland en ging uiteindelijk met ruim een uur vertraging van start.

Vuurwapens

Peter C. was in het bezit van twee vuurwapens en een kogelwerende vest. De verdediging benadrukt sinds de start van het onderzoek dat van een verijdelde aanslag absoluut geen sprake was. C. zou de wapens meegenomen hebben omdat hij zichzelf al een hele tijd bedreigd voelde.

De wapens zouden naar eigen zeggen enkel gediend hebben om zichzelf te beschermen.

Psychiatrisch onderzoek

In de gevangenis liet de verdediging Peter C. onderzoeken door een psychiater en een psycholoog. Uit hun verslagen zou blijken dat hij al langer met zware mentale problemen kampt. Mogelijk voelde C. zich bedreigd omdat hij aan paranoïde wanen zou lijden.

Ondertussen kwam ook de gerechtspsychiater tot de conclusie dat de verdachte ontoerekeningsvatbaar zou zijn. In die omstandigheden vroeg meester Walter Van Steenbrugge dinsdagochtend aan de Brugse raadkamer opnieuw om zijn cliënt onder voorwaarden vrij te laten.

Opname

De raadkamer oordeelde nu dat de verdachte inderdaad de gevangenis mag verlaten, maar zich onmiddellijk moet laten opnemen. Het federaal parket kan nog beroep aantekenen tegen die beslissing van de raadkamer.

Als dat gebeurt, moet C. toch in de cel blijven tot de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) zich binnen twee weken over de zaak zou buigen.

VERKIEZING MISS BELGIË VERSTOORD. POLITIE KAMT HET HELE PLOPSATHEATER UIT EN VERIJDELT EEN AANSLAG (11/02/2023)