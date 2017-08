Verdachte vluchtte met de trein terug naar Wallonië

De 18-jarige verdachte van het ongeval met vluchtmisdrijf in Oostende vluchtte naar eigen zeggen met de trein terug naar de streek van Bergen. Daarnaast ontkent hij volgens zijn advocaat dat hij de Peugeot 207 gestolen had, maar verklaarde hij wel dat de wagen in louche omstandigheden werd...

In de nacht van maandag op dinsdag pikte de jonge Waal vier liftsters op in het centrum van Oostende. Hij zou zijn voertuig eerder op de dag gekocht hebben in het zigeunermilieu in de streek van Bergen. De verdachte besefte dat er iets fout zat toen de naam op de boorddocumenten niet overeen bleek te stemmen met die van de verkoper. Om die reden zou hij gevlucht zijn bij een politiecontrole in de Alfons Pieterslaan. Van drank of drugs was volgens de verdachte absoluut geen sprake.

Valse identiteit

Na de zware crash aan de wegenwerken op de Nieuwpoortsesteenweg verstopte de verdachte zich naar eigen zeggen in de buurt. Daarna trok hij te voet naar het station van Oostende, van waaruit hij via Brussel met de trein naar zijn thuisstreek terugkeerde. Bij het ongeval had hij verwondingen aan de rug opgelopen. Volgens het parket van West-Vlaanderen afdeling Brugge liet hij zich hiervoor in een ziekenhuis in eigen streek onder een valse identiteit behandelen. Uiteindelijk werd hij vrijdag om 16.30 uur in Bergen ingerekend door de politie.

Dinsdag buigt de raadkamer in Brugge zich over de verdere aanhouding van de verdachte. De verdediging zal aansturen op een vrijlating onder voorwaarden. "Mijn cliënt heeft een vast adres en neemt zijn verantwoordelijkheid op voor het verkeersongeval", aldus meester Jelle Dejaegher. De advocaat benadrukt dat zijn cliënt tijdens zijn verhoor spontane bekentenissen aflegde. "Aan de politie en aan de onderzoeksrechter heeft hij ook uitdrukkelijk gezegd dat hij persoonlijk zijn spijt wil betuigen aan alle slachtoffers en hun families", besluit meester Dejaegher.