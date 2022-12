Verdachte 'zwaardmoord' blijft in de cel

In Marke (Kortrijk) werd zondagavond een 52-jarige vrouw met een zwaard om het leven gebracht door haar partner. In de woning was ook de 9-jarige pleegdochter van het slachtoffer aanwezig. Zij raakte gewond, maar kon vluchten. De man is aangehouden op verdenking van moord en poging tot moord op het meisje. Die aanhouding is nu dus bevestigd.

De dertiger is vanmorgen niet op de rechtbank aanwezig. Hij is naar verluidt erg emotioneel over wat er is gebeurd, maar waar het zwaard vandaan kwam en waarom net zondag de stoppen doorsloegen blijft voorlopig onduidelijk. Thomas Vandemeulebroucke, advocaat verdachte: "Wij gaan daar op vandaag niets over zeggen. Het is zo dat de feiten gebeurd zijn in een specifieke context. Het is op vandaag het beste om daar niets over te zeggen. Wij hebben ons niet verzet tegen de verdere handhaving van de voorlopige hechtenis. Het is zo dat op vandaag wordt beslist dat hij verder wordt aangehouden voor een maand. De onderzoeksrechter heeft gezegd dat het onderzoek zijn voortgang kan vinden, dus wij zullen het onderzoek verder afwachten."

Bekijk ook