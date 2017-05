Verdachten mensenhandel in bouwsector blijven aangehouden

Twee buitenlanders zijn vrijdag voor de Kortrijkse raadkamer verschenen in het dossier van sociale dumping en mensenhandel in de bouwsector. Hun aanhouding is verlengd, zo meldt het arbeidsauditoraat.

In een onderzoek naar sociale dumping en mensenhandel in de bouwsector werden op dinsdag 9 mei verschillende huiszoekingen uitgevoerd, in Spanje en in België. Daarbij werden vijf personen gearresteerd, waarvan er twee werden aangehouden. Het gaat om een man van geboortejaar 1979 en een vrouw van het jaar 1970. Beide hebben een buitenlandse nationaliteit. Ze blijven alvast een maand langer in de cel.

Tijdens de controle zelf werden 23 bouwvakkers aangetroffen die werkzaam waren voor de desbetreffende organisatie. Via een website werden in Spanje werknemers gelokt met de belofte van een mooi loon en goede huisvesting. Eens ze in ons land werden tewerkgesteld op werven, kwam van dat loon niets in huis en moesten ze in erbarmelijke omstandigheden leven. Vermoedelijke ontving de hoofdverdachte ondertussen ook nog invaliditeitsuitkeringen in België.

Verder onderzoek moet de volledige schaalgrootte van de organisatie duidelijk maken.