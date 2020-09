Verdachten moord De Panne week langer in de cel

De advocaat van de kapper, de hoofdverdachte, vroeg om uitstel om het dossier verder te kunnen bestuderen. De twee verdachten werden aangehouden in het onderzoek naar een dodelijke steekpartij in De Panne waarbij een man om het leven kwam.

De Veurnse onderzoeksrechter heeft de man aangehouden op verdenking van moord. De vrouw uit Nieuwpoort wordt aangehouden voor schuldig verzuim.

Donderdagochtend rond 6 uur merkte een voorbijganger het levenloze lichaam op van een man in een kapsalon in de Sloepenlaan in De Panne. Het slachtoffer, een man van 32, lag in een plas bloed. Hij werd met zes à zeven messteken om het leven gebracht.

Hoofdverdachte is de kapper zelf. Een vriendin van de kapper wordt dus verdacht van schuldig verzuim. Uit onderzoek blijkt dat de feiten zich rond 1.35 uur zouden hebben afgespeeld.

Motief?

Over het motief wil het gerecht voorlopig niets zeggen. Volgens sommigen gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. Anderen beweren dan weer dat het om een liefdesaffaire gaat. Verder onderzoek moet dit duidelijk maken.

