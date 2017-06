Verdachten ongeval E40 geïdentificeerd

De bestuurders die betrokken waren bij het zware ongeval op de E40 in Beernem afgelopen zondag, zijn geïdentificeerd en verhoord. Dat meldt het parket West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

Vorige zondag gebeurde rond de middag een verkeersongeval op de E40 in Beernem richting kust. Een wagen moest uitwijken voor twee voertuigen die wilden invoegen op de autosnelweg, en ging over de kop in de gracht.

De beide voertuigen die aan de oorsprong lagen van het ongeval ter hoogte van Beernem zijn niet op de plaats het ongeval gebleven en hebben hun weg verder gezet richting kust.

Dankzij camerabeelden werden beide bestuurders ondertussen geïdentificeerd en verhoord. Er meldde zich ook één getuige die werd verhoord. Op die manier kan het parket het scenario van het ongeval reconstrueren. Of er verdere gerechtelijke stappen worden ondernomen, is momenteel nog niet duidelijk.