Verdachten van vechtpartij in Blankenberge aangehouden

Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Het drietal werd opgepakt na de massale vechtpartij van zaterdag in Blankenberge.

De massale vechtpartij ontstond zaterdag in de late namiddag op het strand van Blankenberge, ter hoogte van de Weststraattrap. Bij het incident waren tientallen amokmakers betrokken. Op beelden is duidelijk te zien hoe de onruststokers zich ook tegen de politie keerden. Daarbij werd een politieman zelfs met een parasol te lijf gegaan.

De lokale politie van Blankenberge/Zuienkerke moest de hulp inroepen van meerdere andere politiezones om de gemoederen te bedaren. Uiteindelijk werden zeventien betrokkenen bestuurlijk aangehouden. Drie jongemannen uit het Brusselse werden gerechtelijk van hun vrijheid beroofd. "Op basis van een eerste analyse van de beelden en de getuigenissen waren er voldoende aanwijzingen tegen hen", aldus procureur Fien Maddens.

Een 18-jarige man uit Jette ontkende bij de onderzoeksrechter zijn aandeel in de vechtpartij. Hij gaf wel toe dat hij zich weerspannig opstelde bij zijn arrestatie. Een 18-jarige man uit Sint-Gillis verklaarde dan weer met de feiten niets te maken te hebben. Over het standpunt van de andere verdachte is nog niets bekend.

Vrijdag zullen de verdachten voor de raadkamer verschijnen. Dan zal geoordeeld worden of ze langer in de gevangenis moeten blijven.