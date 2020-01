De twee verdachten voor de inbraak bij een juwelier in De Panne zijn aangehouden. Ze verschijnen dinsdag voor de raadkamer.

De twee, een Libiër van 27 en een Tunesiër van 24, worden verdacht van een overval op een juwelierszaak in De Panne, woensdagavond in de Zeelaan. Ze sloegen de etelageruit stuk, maar sneden zich aan het glas. Ze maakten dan wel nogal wat buit, de politie had maar hun bloedspoor te volgen om ze terug te vinden.

De twee ontkennen hun betrokkenheid. De raadkamer in Veurne beslist dinsdag of ze aangehouden blijven.

