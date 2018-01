Verdachten wellicht naar assisen voor dodelijke steekpartij

Het parket van West-Vlaanderen heeft immers beroep aangetekend tegen de verwijzing naar de correctionele rechtbank. De beslissing kwam er naar aanleiding van een recent arrest van het Grondwettelijk Hof. Door dat arrest moeten alle moorden en doodslagen opnieuw voor het hof van assisen behandeld worden. Eind mei 2014 kreeg de jongeman het in het centrum van Brugge aan de stok met twee andere mannen. Hij kreeg daarbij zes messteken. Eén dag later gaf een twinitiger uit Leuven zich aan bij de politie. Zijn Tjetsjeense kompaan zou de fatale steken hebben toegebracht, maar die is nog steeds voortvluchtig.

