Verdediging tekent cassatieberoep aan in zaak kasteelmoord

De verdediging van André Gyselbrecht zal zoals verwacht cassatieberoep aantekenen tegen het arrest van het hof van beroep in de zaak van de kasteelmoord

Dat bevestigt meester Johan Platteau. De advocaten van twee beklaagden hadden wrakingsverzoeken ingediend, maar het hof oordeelde vorige donderdag dat de rechters niet moeten vervangen worden.

André Gyselbrecht (66), Pierre Serry (67), Evert de Clercq (53) en Franciscus Larmit (40) staan terecht voor de moord op Stijn Saelens op 31 januari 2012 in Wingene. De evaluatiezitting van de correctionele rechtbank van Brugge van maandag 2 oktober vormde de aanleiding voor de wrakingsverzoeken. Toen kwam het opnieuw tot een lange discussie over de mogelijke rol van een Nederlandse informant. De verdediging van André Gyselbrecht kon zich ook niet vinden in de inhoud van de zittingsbladen.

De advocaten van André Gyselbrecht hebben ondertussen beslist dat ze inderdaad naar het Hof van Cassatie zullen trekken. In de loop van volgende week zal meester Platteau cassatieberoep aantekenen. Door de démarche van de verdediging zal de behandeling van de zaak maandag uitgesteld worden.