Verdediging vraagt vrijspraak voor Gyselbrecht

Meester Filip D'Hont stelde zich de vraag of zijn cliënt wel een eerlijk proces heeft gekregen. Hij verwees naar de elementen die vrijdag en maandag al aan bod kwamen, zoals het beperkte onderzoek naar de incest en de moraliteit van Stijn Saelens. "In een land dat zich een moderne rechtstaat wil noemen, zien we ook hoe politie, onderzoeksrechter en parket tussenkomen in de relatie tussen advocaat en cliënt." De verdediging is de rechtbank dankbaar dat ze al hun bedenkingen de afgelopen dagen mochten uiten. "Het gevoel ook eens gehoord te worden is vaak een eerste stap naar lotsaanvaarding."

Vrijspraak door overmacht?

Een vrijspraak op basis van artikel 71, onweerstaanbare drang, komt er meestal door een onmiddellijke reactie op een ernstig en dreigend gevaar. "Er wordt niet enkel gedoeld op een plotse of eenmalige gebeurtenis. Er is ook de realiteit dat niets of niemand het slachtoffer zou kunnen stoppen." Meester D'Hont merkte op dat de rechters in hun beoordeling moeten rekening houden met de persoon van André Gyselbrecht. "De rechtspraak laat op dit ogenblik gepersonaliseerde maatstaven soms ten onrechte achterwege. Neem zijn moraliteitsonderzoek en zijn psychiatrische verslagen mee in uw beraad."

[<a href="https://storify.com/FocusWTV/kasteelmoord-procesdag-27-februari" target="_blank">View the story "Kasteelmoord - procesdag 27 februari" on Storify</a>]

Lees ook: