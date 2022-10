Verdeelde reacties op districtsplannen Brugse burgemeester

Zuienkerke wacht af maar vindt samenwerken binnen een district alvast wenselijker dan een fusie. Alain De Vlieghe, burgemeester Zuienkerke: "Ik denk dat het een betere formule is dan een fusie aan te gaan met een gemeente. Het voordeel van een districtgemeente te worden van de grote stad Brugge zou zijn dat je de eigenheid van je gemeente bewaart. Zodat het personeel nog voor een groot gedeelte kan blijven. Ik denk dat de mensen dat veel beter zouden aanvaarden omdat ze nog Zuienkerkenaar kunnen zijn in hun eigen gemeente. Dat is heel belangrijk. Want als je zoiets doet moet het ook gedragen zijn door de bevolking van je gemeente.

Jos Sypré, burgemeester van Beernem, zit op dezelfde golflengte. "Ik heb het gevoel dat we in de volgende legislatuur een fusie zullen opgelegd krijgen, nu kunnen we dat nog vrijwillig. Het is als kleinere gemeente lastiger om alles te bolwerken, omdat taken overgeheveld worden naar de lokale besturen. Daarom vind ik het idee van burgemeester De fauw wel goed. Het lijkt me dat je als gemeente nog wat autonomie behoudt. Maar we zullen moeten onderzoeken wat de meerwaarde is voor ons en willen sowieso onze inwoners betrekken."

Jan De Keyser, burgemeester Oostkamp zegt: "Voor een district is er eerst een fusie nodig. En dan bepaalt een grote gemeenteraad welke bevoegdheden blijven in de districten. In Antwerpen gaat dat bijvoorbeeld over openbaar domein en vrijetijdsbesteding. In mijn verhaal van fusioneren met Beernem & Zedelgem gaat het om gelijkwaardigheid. Voor mij is het een verzameling van dorpen en maken dat die leefbaar blijven."

En Joachim Coens, burgemeester van Damme: "We zijn een stad sinds de 12de eeuw en zijn gesteld op onze autonomie en identiteit. Het idee van district is beter dan fusie maar dat moeten we nog even onderzoeken".

