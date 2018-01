Verdeelde reacties op gedoogzone voor vluchtelingen

Er komen meteen verdeelde reacties op het voorstel om in Oostende een gedoogzone voor vluchtelingen uit te bouwen. Voor Carl Decaluwé is zo’n zone absoluut geen optie.

De vzw Humain heeft hier gisteren voor gepleit in ons nieuws. Maar volgens Decaluwé zal zo’n zone alleen maar meer mensen zonder papieren aantrekken en al snel leiden tot een tentenkamp.Het CAW staat dan weer wel achter het idee.

Voor provinciegouverneur Carl Decaluwé is een gedoogzone voor vluchtelingen geen optie. De vzw Humain heeft hier gisteren voor gepleit in ons nieuws. Maar volgens Decaluwé zal zo’n zone alleen maar meer mensen zonder papieren aantrekken en al snel leiden tot een tentenkamp.

Volgens de gouverneur is het ‘fake news’ dat transmigranten door de politie niet worden ingelicht over hun rechten en mogelijkheden. Decaluwé zegt dat opgepakte vluchtelingen meestal niet bereid zijn om asiel aan te vragen. Hij is wel voorstander van een mobiel afhandelingscentrum. De vzw ziet Oostende als een mogelijke locatie voor een gedoogzone.

Bekijk ook

Hulporganisaties willen gedoogzone voor transitmigranten