Verder onderzoek naar ondergrondse hoogspanning

De discussie rond de nog te bouwen West-Vlaamse hoogspanningslijn Ventilus toonde de voorbije maanden al aan dat niet iedereen in Vlaanderen graag extra bovengrondse hoogspanningslijnen ziet komen. Maar omdat er in de toekomst meer zal worden ingezet op duurzame en hernieuwbare energie via onder meer windmolenparken en zonnepanelen zal ook de vraag naar hoogspanningsverbindingen toenemen, voorspelt Vlaams minister van Economie Jo Brouns (CD&V).

Daarom moet EnergyVille de mogelijkheden voor HVDC - High-Voltage Direct Current - de komende jaren grondig onderzoeken. Die technologie is in opmars, maar er is nog verder onderzoek nodig om ze op grote schaal uit te rollen. Het expertisecentrum diende op vraag van de Vlaamse regering een onderzoeksprogramma in, dat minstens tien jaar zal lopen. De Vlaamse regering maakt alvast 14 miljoen euro vrij tot 2026.