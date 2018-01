Verdiende versterking voor politiekorps Arro Ieper

Zij presteerden 6.000 overuren. Dat is de helft meer dan in 2016. Oorzaak is het structureel personeelstekort. Bij Arro Ieper hadden ze vorig jaar 20 mensen tekort. Maar ook de herdenkingen rond de Eerste Wereldoorlog en de vele wielerwedstrijden zorgen ervoor dat het korps overuren moest draaien. Maar er is beterschap, op 1 januari zijn vier nieuwe mensen in dienst getreden. Blijft nog altijd een tekort van ruim 15 mensen. Daarom zoekt de politiezone arro Ieper naar andere oplossingen. Zo zijn ze op zoek naar burgers, voor de milieuhandhaving.