Verdriet om Ona & Maud: pakkende rouwplek in Ruddervoorde

In Ruddervoorde is een rouwplek ingericht voor de zusjes Ona (5) en Maud (8) die vorige week op een tragische manier zijn overleden op een boerderij in Waardamme.

Tientallen mensen lieten een boodschap achter: een kaarsje, een tekening of een foto. Hun vader is vanmorgen verschenen voor de raadkamer in Brugge. Hij wordt verdacht van dubbele kindermoord.

Rouwplek op plein

Het zijn pakkende boodschappen die je leest op de rouwplek aan het Hofplein in Ruddervoorde. De gemeente heeft daar een rouwplek ingericht voor de vermoorde zusjes. Heel veel persoonlijke berichtjes als herinnering aan de twee zusjes maar ook knuffels, tekeningen en bloemen. Immens veel verdriet en ook vooral de vraag: waarom moest dit gebeuren?

De rouwplek is ingericht op het Hofplein aan de kerk in Ruddervoorde. Daar wordt vrijdag 25 november afscheid genomen van de twee meisjes.

Vader aangehouden

De moord op de twee meisjes zorgt voor een golf van verontwaardiging in de lokale gemeenschap. De vader van de zusjes is aangehouden. Hij wordt verdacht van dubbele kindermoord. Hij zat in een echtscheiding en had het moeilijk met het voorstel voor de bezoekregeling van de kinderen. Hij vreesde dat hij zijn dochtertjes minder vaak zou zien. Vorige week werden hun levenloze lichamen ontdekt op een boerderij in Waardamme. Ze waren verstikt.

De vader verschijnt vanmorgen voor de raadkamer in Brugge. Die beslist over zijn verdere aanhouding.

