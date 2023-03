Verdriet om Raoul Servais: 'Tovenaar van Oostende' is niet meer

"De stad Oostende rouwt, maar is vooral dankbaar voor alles wat Raoul Servais betekende voor Oostende. De 'tovenaar van Oostende' was de vader van de animatiefilm en laat een indrukwekkend oeuvre achter", zegt de stad in een persbericht.

Rouwregister in Oostende

"Deelneming betuigen aan één van de grootste artiesten die Oostende ooit gekend heeft, kan via het online rouwregister op de website van Stad Oostende via www.oostende.be/raoul.

In cultuurcentrum De Grote Post ligt er ook een fysiek rouwregister waar iedereen een persoonlijke boodschap kan neerpennen. Dit kan dagelijks van 12 tot 20 uur, vanaf 21 t.e.m. 26 maart.

Pionier van de animatiefilm

Oostendse tekenaar, ontwerper en filmregisseur Raoul Servais overleed op 94-jarige leeftijd. Hij werd geboren in Oostende in 1928, maar woonde al meer dan 30 jaar in een klein huisje op de 'boerenbuiten' in Leffinge. Hij werd beschouwd als de vader en pionier van de animatiefilm, schrijft de stad Oostende in een persbericht.

"Hij werd internationaal gelauwerd met meer dan 60 onderscheidingen, waaronder ook een Gouden Palm in Cannes. Hij stond ook aan de wieg van de opleiding animatiefilm aan het KASK in Gent, de eerste in heel Europa. Charlie Chaplin en Felix de Kat

Zijn oudste herinnering, vertelde hij in het UiTmagazine in een interview naar aanleiding van zijn negentigste verjaardag, was de blijdschap die hij voelde toen hij een doosje kleurpotloden cadeau kreeg. Hij tekende enorm graag en kreeg de interesse voor film mee van zijn vader. Als vijfjarige waren zijn helden Charlie Chaplin en Felix de Kat. Hij haalde stiekem de filmbanden uit de kast en bestudeerde de tekeningen die erop stonden. Hij begreep niet hoe het kwam dat de beelden bewogen, en dat mysterie heeft hem er later toe aangezet om met film te beginnen."

Internationaal gelauwerd

"Hij studeerde toegepaste kunsten aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent (KASK). Hij was de stichter van het eerste animatiefilmonderricht in Europe in het KASK. Hij doceerde aan het Hoger Instituut La Cambre te Brussel en aan het Centre Tertaire in Valenciennes. Daarnaast was hij gastdocent aan het Columbia College in Chicago en aan het California Institute of Arts in Los Angeles.

Internationaal gelauwerd Raoul Servais verwezenlijkte een twintigtal films die meer dan zestig nationale en internationale festivalonderscheidingen behaalden, waaronder de grote prijs op de Mostra van Venetië, de Speciale Prijs van de Jury in Cannes en de Gouden Palm in Cannes. In Canada ontving hij de Norman McLaren Heritage prijs, in Valladolid De Gouden Aar voor zijn filmcarrière, in Brugge de Achilles Van Acker prijs, en in West-Vlaanderen de Vijfjaarlijkse Cultuurprijs. Hij was cultureel ambassadeur van Vlaanderen.

In 1973 werd hij benoemd tot lid van de Koninklijke Academie voor Kunst en Wetenschappen van België. In 2018, op 90-jarige leeftijd, werd hij benoemd tot ereburger van Oostende. Zijn grafisch-filmisch oeuvre werd over de hele wereld tentoongesteld en in Mu.Zee werd een volledige vleugel aan hem gewijd", zegt de stad Oostende.

