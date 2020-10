Verdubbeling coronapatiënten AZ Delta in twee dagen tijd, ook andere ziekenhuizen zien stijging

In AZ Delta is het aantal opgenomen patiënten met COVID-19 in twee dagen tijd verdubbeld, van 12 naar 25. Drie personen liggen op intensieve zorg. Het totaal aantal overlijdens in AZ Delta sinds de uitbraak van het coronavirus ligt nu op 83.

In het Jan Yperman ziekenhuis in Ieper worden dan weer een aantal operaties uitgesteld. Dat komt omdat het aantal opnames van patiënten met Covid-19 de afgelopen week fors gestegen is.

Vorige week woensdag lagen er in het Jan Yperman ziekenhuis zeven patiënten die besmet zijn met het coronavirus. Vandaag zijn dat er 26. Het ziekenhuis schakelt daarom als eerste ziekenhuis in de provincie over naar fase 1B waarbij twee operatiezalen gesloten worden en een aantal ingrepen wordt uitgesteld.

Ook in andere ziekenhuizen stijgt het aantal patiënten. Zo is in AZ Groeninge de bovengrens van fase 1A niet meer veraf. Daar zijn momenteel acht bedden gereserveerd op intensieve. Bij AZ Damiaan in Oostende is de interne crisiscel van het ziekenhuis overgegaan tot een actievere fase waarbij ze meermaals per dag de evolutie heel strikt opvolgen.

In AZ West in Veurne liggen zes patiënten die besmet zijn met het coronavirus. Het begint drukker te worden maar de gewone zorg gaat door. Daar kunnen ze tot 20 Covid-19 patiënten aan.

Op vraag van de overheid moeten alle ziekenhuizen tegen vandaag overgeschakeld zijn van fase 0 naar fase​ 1A. In fase 1A worden 25% van het totaal aantal bedden op intensieve zorg voorzien voor coronapatiënten, in fase 1B is dat 50% van het totaal aantal bedden.