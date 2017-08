Verdwaalde vlieger legt tramverkeer stil

Het tramverkeer heeft vanmiddag in Middelkerke een half uur lang hinder ondervonden nadat een vlieger in de bovenleiding was terechtgekomen.

Dat bevestigt Inge Debruyne van De Lijn West-Vlaanderen. Voor de reizigers bleef de hinder beperkt. Het incident deed zich rond 12 uur voor bij het binnenrijden van Middelkerke, kort voor de halte De Greefplein. Door de vlieger in de bovenleiding kon de kusttram slechts één van de twee sporen gebruiken. Na een dik half uur was het probleem van de baan en kon het gewone tramverkeer hervatten. Van noemenswaardige vertragingen was geen sprake.

Oppassen

Het gebeurt wel vaker dat een vlieger van spelende kinderen vast komt te zitten in de bovenleiding. "We willen vragen aan de mensen om altijd goed op te passen, want door de wind gebeurt zo'n ongeval soms sneller dan je denkt. En dat is voor niemand aangenaam: niet voor de vliegeraar, maar ook niet voor de reizigers", aldus Inge Debruyne, woordvoerster van De Lijn West-Vlaanderen.