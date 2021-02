Verdwenen Zwinhavens uit middeleeuwen via VR terug tot leven

Brugge, Damme, Monnikerede, Hoeke, Sint-Anna-ter Muiden en Sluis waren ooit dé tophavens van Europa. Maar de Zwingeul verzandde en de havens verdwenen. Na jarenlang archeologisch onderzoek van de Universiteit Gent worden de verdwenen Zwinhavens nu voor het eerst virtueel opnieuw tot leven gewekt. “Verdwenen Zwinhavens is het verhaal van de wisselwerking tussen mens en zee, en de opgang en het verval van een parelsnoer van havens die van Brugge een middeleeuwse metropool maakten. De beelden in virtuele realiteit zijn tot in de details historisch correct. Hiervoor is intens samengewerkt tussen het Parijse bureau Timescope, wereldspeler op vlak van Virtuele Realiteit, de Universiteit Gent en verschillende wetenschappelijke comités”, zegt Wim De Clercq van de UGent. (lees verder onder de foto)

Expo

De tentoonstelling in de exporuimte en in het kijkcentrum van het Zwin Natuur Park brengt de bezoekers via virtuele realiteit (VR) en verhoogde realiteit (AR) naar de Zwinhavens van toen. Een centrale maquette toont de evolutie van de Zwingeul en de havens via AR-projectie. Ook de dagelijkse activiteiten in de toenmalige havens komen opnieuw tot leven. De expo ‘Verdwenen Zwinhavens’ loopt van 3 juli 2021 tot 7 november 2021.

Fietsroute met 360°VR-kijkers

Naast de VR-kijkers in het Zwin Natuur Park, spreken ook vier andere outdoor en gratis VR-kijkers langs de nieuwe fietsroute tot de verbeelding. Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer: “De fietsroute is door de link met de virtuele realiteit uniek in Vlaanderen en Nederland. Fietsers komen via de VR-kijkers met een 360° zicht terecht in het virtuele middeleeuwse landschap van het Zwin en de verdwenen havens van Sluis, Monnikerede, Damme en Brugge.”

De bewegwijzerde fietsroute is er vanaf 3 juli 2021 tot 2023. Starten kan in Brugge, Damme, Sluis of het Zwin Natuur Park.