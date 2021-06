Verdyck neemt afscheid van GO! onderwijs

Afgevaardigd bestuurder van het gemeenschapsonderwijs Raymonda Verdyck gaat binnenkort op pensioen. Vooraleer ze de fakkel doorgeeft aan opvolger Koen Penneriaux, zwaaide ze de leerlingen van GO! atheneum Avelgem mee uit op de proclamatie.

Twaalf jaar lang fungeerde Verdyck in haar rol als afgevaardigd bestuurder. Ze reisde heel Vlaanderen en Brussel rond om ervoor te zorgen dat alle GO! athenea ondersteuning kregen. Voor haar laatste proclamatie stopte ze in Avelgem.

De festiviteiten vonden plaats in de thuisbasis van voetbalclub KVK Avelgem. Die creatieve oplossing kwam van directeur Isabelle Janssens: "Onze leerlingen laten wegvliegen zonder hun leraren en ouders een laatste keer samen te krijgen, dat vond ik echt niet kunnen." In het stadion kon de veilige afstand echter verzekerd worden.

Stijging tot 230 000 leerlingen

"De samenwerking met de sportdienst en KVK verliep vlekkeloos. Dat Raymonda Verdyck hier ook afscheid neemt, is een kers op de taart", getuigt Janssens. Ze nam plaats naast burgemeester Lut Deseyn en schepenen Beunens, Lampole en Platteau.

Raymonda Verdyck startte haar carrière in 2009 en zorgde ervoor dat het GO! steeg naar 230 000 leerlingen. Ook het GO! atheneum Avelgem steeg jaar na jaar en telt op dit ogenblik 800 leerlingen.