Vereniging voor patiënten met darmkanker sluit contract met 8 ziekenhuizen

De patiëntenvereniging geeft voortaan feedback aan de ziekenhuizen in kwestie met het oog op een zorgtraject op maat voor elke patiënt. Ronny Goedgebuer van Talk Blue Vlaanderen: “Als je geopereerd bent aan darmkanker, is bijvoorbeeld toilet een precair probleem. Wij hebben dat via onze vereniging aan een aantal ziekenhuizen doorgegeven.” De ziekenhuizen in Aalst, Brugge, Gent, Kortrijk, Roeselare, Sijsele en Veurne stappen mee in het verhaal.

Talk Blue Vlaanderen is ontstaan in Brugge maar is dus ook actief buiten de grenzen van de hoofdstad van onze provincie. De vereniging heeft ook een nieuwe informatieve website.