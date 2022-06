Verfrissing nodig? Hier mag je zwemmen in open water

Zwemmen aan de Abdijkaai in Kortrijk in het kanaal Bossuit-Kortrijk is voortaan toegelaten. Het is één van de drie nieuwe locaties in Vlaanderen waar zwemmen in open water mag. De waterkwaliteit is goed. Ook in Brugge, Damme, Zwevegem en Beernem/Oostkamp kan het op sommige locaties.

“De waterkwaliteit van de Vlaamse kanalen, rivieren en beken is de voorbije jaren sterk verbeterd en er ligt een uitgebreid en comfortabel netwerk van jaagpaden. Met de warme temperaturen die eraan komen zijn vijvers, meren en waterlopen dan ook heel aantrekkelijk.

Samen met De Vlaamse Waterweg hebben we het mogelijk gemaakt om op een aantal plaatsen in Vlaanderen in open water te kunnen zwemmen”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

“Dit jaar komen er nog eens drie locaties bij: een in Kortrijk, een in Vilvoorde en een in Mechelen. Maar het is en blijft belangrijk dat dit op een veilige manier verloopt en daarom roepen we iedereen op om enkel te zwemmen waar het toegelaten is.”

De Vlaamse Waterweg nv heeft in overleg met een aantal steden en gemeenten een vergunning afgesloten betreffende enkele afgebakende veilige zones waar sportief (lees baantjes zwemmen) en/of recreatief zwemmen wel toegelaten wordt binnen bepaalde voorwaarden. Essentieel hierbij is dat er geen interactie is met de scheepvaart.

Overzicht:

• Damme: Damse Vaart (sportief zwemmen)

• Kortrijk: Abdijkaai bij Kanaal Bossuit-Kortrijk (sportief zwemmen)

• Zwevegem: Kanaal Bossuit-Kortrijk tussen brug La Flandre en de sluis van Zwevegem ter hoogte van de Zwaaikom (sportief zwemmen)

• Brugge: Langerei ter hoogte van sluiskolk Coupure en de Damse Vaart (recreatief en sportief zwemmen)

• Beernem/Oostkamp: oude kanaalarm van Gevaerts-Zuid (sportief zwemmen)

• Mechelen: Keerdok bij de Dijle (vorig jaar was sportief zwemmen al mogelijk, nu ook recreatief)

• Vilvoorde: Insteekdok bij Zeekanaal Brussel-Schelde (recreatief en sportief zwemmen)

Onderzoek naar nieuwe locaties loopt verder

“Zwemmen in open water kan een echte meerwaarde betekenen, zeker met de zomerse temperaturen die eraan komen”, aldus minister Peeters. “We gaan daarom in samenspraak met steden en gemeenten onderzoeken of er nog meer locaties kunnen aangeboden worden waar veilig in open water kan gezwommen worden en een kader opstellen met duidelijke regels. Daarnaast bekijken we ook of er op de locaties waar nu al sportief gezwommen kan worden, mensen er ook een recreatieve duik kunnen nemen. Dat is dit jaar bijvoorbeeld het geval in Mechelen.”

Veiligheid primeert

Een verfrissende duik in de waterlopen is ongetwijfeld verleidelijk maar houdt ook risico’s in. De Vlaamse Waterweg nv en de Vlaamse Milieumaatschappij raden dan ook uitdrukkelijk aan om te zwemmen op de locaties in Vlaanderen die aangeduid zijn als zwemwater.Op die locaties worden redders voorzien en controleert de Vlaamse Milieumaatschappij regelmatig de zwemwaterkwaliteit. Jaarlijks organiseert de Vlaamse Milieumaatschappij een openbaar onderzoek om de zwemwaterlocaties vast te leggen. De zwemvijvers met een goede zwemwaterkwaliteit blijven bij uitstek daarvoor de geschikte plaatsen. Deze plaatsen zijn veilig en goedgekeurd voor de zwemmers.

De Vlaamse Milieumaatschappij monitort in samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid de zwemwaterkwaliteit aan de kust en in de zwemvijvers tijdens het badseizoen. Je kan de actuele zwemwaterkwaliteit bekijken op www.kwaliteitzwemwater.be. Je ziet er ook meteen in welke zones je met een gerust hart kan zwemmen.

Zwemmen en duiken in beken, rivieren en bevaarbare waterwagen is verboden omdat de veiligheid niet is gegarandeerd. Niet alleen is de waterkwaliteit en temperatuur aan schommelingen onderhevig, duiken in ondiep water kan letsels opleveren en op de bodem liggen soms voorwerpen die je door het troebele water niet kan zien. Bovendien kan het betreden van ecologisch kostbare oeverzones voor schade zorgen. Bij bevaarbare waterwegen zijn er daarenboven de risico’s verbonden aan de scheepvaart.