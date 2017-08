Vergiftigde honden: politie start onderzoek

Dat zegt de politie van de zone Spoorkin.

Uit dierengeneeskundig en toxicologisch onderzoek is aan het licht gekomen dat het overlijden van de honden het gevolg is van het inslikken van vergif, mogelijks verwerkt in vleesballetjes. Er werd in beide gevallen een opsporingsonderzoek opgestart en de politie pleegt overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos. Momenteel is er geen vermoeden naar de dader(s).

De politiezone Spoorkin raadt intussen alle eigenaars sterk af om honden in de natuur en jachtgebieden, jaag- en wandelpaden los te laten lopen en vraagt ook om toe te zien dat de dieren geen etensresten of vreemd voedsel opeten.