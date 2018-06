Vergunning aangevraagd voor ringweg Diksmuide

Na jaren wachten komt er eindelijk schot in de aanleg van een stuk ringweg rond Diksmuide. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft hiervoor een omgevingsvergunning aangevraagd.

Als er geen klachten komen, kunnen de werken over een goed jaar starten. Het gaat om een weg van drie kilometer lang die het verkeer vanuit de richting Ieper en Veurne uit de binnenstad moet houden, een soort bypass tussen de Kaaskerkestraat en de Woumenweg waar die hier de velden zou inlopen. De spoorweg en de IJzer zijn dan wel twee hindernissen.

Lies Laridon, burgemeester Diksmuide: “Er moet natuurlijk ook een tunnel onder de spoorweg komen en een brug over de IJzer om uiteindelijk aan de Woumenweg te komen. Er komen ook verkeerslichten aan de afslag naar de Industriezone aan de Cardijnlaan en aan de Woumenweg en de Eikhofstraat. Die lichten zullen gesynchroniseerd worden.”

Noorden van de stad

Maar ook vanuit de Oostendestraat, in het noorden van de stad, komt er ook heel wat verkeer de stadskern binnengereden. Diksmuide wil dan ook hier een stuk ringweg die zou aansluiten op de ringweg die er nu komt.

Kurt Vanlerberghe, schepen mobiliteit Diksmuide: “De stad is steeds vragen partij geweest en blijft dat ook om een Noord-Westelijke omleidingsweg rond de stadskern aan te leggen. Pas dan kunnen we een autoluwe stadkern creëren.”

Als dat niet lukt wil Diksmuide een ring rond Pervijze. Als alles dus volgens plan verloopt, starten de werken over een goed jaar. Tegen 2022 moeten de werken klaar zijn en dat zal Vlaanderen 15 miljoen euro kosten of omgerekend 5 miljoen euro per lopende kilometer.