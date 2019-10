Vergunning bouw woontorens Oosteroever vernietigd

Fout van deputatie

Die Raad geeft de buurtbewoner op één punt gelijk: de deputatie heeft zich niet uitgesproken over het feit dat de maximumoppervlakte aan handelszaken al dan niet overschreden is. De bouwvergunningen zijn daarom vernietigd. Volgens de stad Oostende is nochtans in het dossier duidelijk hoeveel winkeloppervlakte er is, ook groep Versluys haalt aan dat die maximumoppervlakte niet is overschreden.

De werken aan twee torens waren al bezig, maar liggen nu stil. Voorlopig toch, want de deputatie moet opnieuw beslissen en zal wellicht haar fout rechtzetten. "Ik ben nog niet in detail op de hoogte van de uitspraak," zegt gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu aan Focus & WTV. "Maar het is -in geval van een vernietiging- zo dat het dossier terug zal komen naar de provincie."

Reactie Groep Versluys

Binnen de vier maanden moet er duidelijkheid zijn. Al vermoedt Bouwgroep Versluys dat het sneller zal gaan, "gezien het economisch belang van het project". De bouwgroep wijst er ook op dat de procedure uitgaat van één iemand -die al in een nieuwbouwproject op de Oosteroever woont. Voor alle duidelijkheid, zegt de bouwgroep in een persbericht: "De bouwwerken liggen op dit ogenblik niét stil."