Vergunning Kortrijks crematorium definitief erkend

Kurt Vanryckeghem, voorzitter van Psilon, onderstreept het belang van deze gerechtelijke uitspraak: " Het bevestigt dat de werking van UITZICHT perfect wettig verloopt. Het geeft ons de zekerheid dat we onze dienstverlening kunnen verder zetten. Dat we een belangrijke opdracht hebben voor de families uit de ruime regio, bewijst de grote vraag naar onze dienstverlening. UITZICHT verzorgt momenteel reeds meer dan 3.700 crematies per jaar. Dit crematorium kende vorig jaar de grootste groei van alle 17 crematoria in België."

Er is nog één hangende nevenkwestie omtrent het crematorium, dat van het opgelegde maximum aantal crematies per jaar. Crematorium UITZICHT reikt alvast de hand naar de mensen uit de ruime omgeving van de begraafplaats Hoog Kortrijk. Voorzitter Kurt Vanryckeghem: "We blijven ervan overtuigd dat de buurt, de regio en het crematorium meer baat hebben bij een open dialoog, in plaats van het juridisch gebekvecht waar we al te lang ongewild in verwikkeld waren."