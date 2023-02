Vergunning Kortrijkse Moskee goedgekeurd

Er mag een moskee geopend worden in in de Brugsesteenweg in Kortrijk, op de plaats van de vroegere Bio-Planet. Dat heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen beslist.

Vlaams Belang trok in februari 2022 naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de vergunning van de Kortrijkse moskee. Volgens haar hoort de moskee niet thuis in een woonwijk omdat ze te groot is. De partij vreest ook een toename van de mobiliteit en een bijkomende parkeerdruk voor de omgeving.

De plannen werden meer dan zeven jaar politiek en juridisch aangevochten door Vlaams Belang Kortrijk. Maar protestmarsen, petities, bezwaarschriften, ... weerhielden het stadsbestuur van Kortrijk, de bestendige deputatie van West-Vlaanderen en nu ook de Raad van Vergunningsbetwistingen niet van om toch het licht op groen te zetten voor dit project.

Wouter Vermeersch (Vlaams Belang): “Door een onafgebroken politieke en juridische strijd hebben we de grootste moskee van Vlaanderen sinds 2015 kunnen tegenhouden. Vandaag moeten we echter vaststellen dat het in dit land makkelijker geworden is om een mega-moskee te openen, midden in een woonwijk, in het hart van onze stad dan pakweg een vergunning te krijgen voor een voetbalstadion. Maar dat betekent niet dat wij de politieke strijdbijl begraven. We zullen in de komende maanden en jaren strikt toezien op de vergunningsvoorwaarden en uitbatingsregels. We roepen buurtbewoners en Kortrijkzanen ook op om elke vorm van overlast systematisch aan ons te melden en de verzamelde politieke klasse de rekening te presteren bij de volgende verkiezingen."

