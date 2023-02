Vergunning voor nieuw voetbalstadion Club Brugge vernietigd

De omgevingsvergunning voor een stadion met iets meer dan 40.000 plaatsen was in oktober 2021 goedgekeurd door de Vlaamse regering. Maar na beroep door omwonenden, die kritiek hadden op onder meer de parkeervraag en het mobiliteitsplan, gaat de Raad voor Vergunningsbetwistingen over tot vernietiging.

Minister Demir: "Snel oplossing"

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir wil snel een oplossing uitwerken met Club Brugge nu de omgevingsvergunning voor het nieuwe stadion is vernietigd.

"We analyseren de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwisting en gaan zo snel mogelijk iedereen rond de tafel brengen", zegt Demir. "We blijven immers vastberaden een oplossing uit te werken voor Club Brugge. Aangezien een van de vernietigingsgronden van de Raad een strijdigheid is met een lokale verordening van het stadsbestuur van Brugge, zal ook de stad Brugge daarin volledig betrokken worden. Zij lijken op het eerste zicht een doorslaggevende rol te hebben."

Schepen Demon: "Betreur beslissing"

De Brugse schepen voor Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) betreurt de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwisting in het stadiondossier. Demon benadrukt vooral de hoogdringendheid van een nieuw stadion voor de Brugse voetbalploegen.

"De plannen om een nieuw en groter voetbalstadion te bouwen voor Club Brugge dateren al uit 2006. De tijd begint nu echt te dringen: het Jan Breydelstadion is op en zal binnen enkele jaren mogelijk ook Europees worden afgekeurd. Een nieuw stadion is dan ook noodzakelijk om de verdere groei van de club zowel op sportief als economisch vlak te garanderen."

"Het is zeer jammer dat het Brugse eersteklassevoetbal op het spel wordt gezet en dat er gespeeld wordt met onze sportieve trots en het economische leven dat hieraan gekoppeld is", zegt Demon nog. "Het stadsbestuur leest momenteel zeer grondig het arrest en gaat met de betrokken partijen rond de tafel zitten om te bekijken wat de best mogelijke situatie is."

Toch blijft de Brugse schepen geloven in het dossier. "Het wordt na al die jaren steeds moeilijker om positief te blijven maar toch blijf ik geloven in een goede afloop van dit dossier zodat we het Brugse voetbal ook in de toekomst verder op de kaart kunnen zetten."