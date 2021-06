Vergunning voor nieuwe moskee in Kortrijk

Het dossier zorgt al zes jaar voor beroering. Vlaams Belang Kortrijk tekent alvast beroep aan bij de deputatie van de provincie, om de omgevingsvergunning te vernietigen.

Het is Atakwa zelf die de toekenning van de omgevingsvergunning voor een nieuwe moskee de wereld in stuurt via haar Facebookpagina. Al zes jaar is sprake van de verhuizing, want de huidige moskee in de Stasegemstraat is te klein. Yassin El Attar, woordvoerder Atakwa: “Het is een belangrijke mijlpaal in het proces van de verhuis. We zijn heel blij dat we de vergunning hebben gekregen. Het gaat om een religieus en cultureel buurtcentrum. Er zal plaats zijn voor een gebedsruimte met daarnaast nog andere lokalen voor Kortrijkse verenigingen uit de buurt.”

800 bezwaarschriften

Tegen de omvorming van de vroegere Bioplanet-winkel tot moskee is een 800-tal bezwaren neergelegd. Vlaams Belang vecht de vergunning aan. Wouter Vermeersch, Vlaams Belang Kortrijk: “Honderden bezwaarschriften van de buurt worden door de stad van tafel geveegd. Dit is een kaakslag voor de buurt. Dat de NV-A daar ook in mee stapt, is onbegrijpelijk. De politici die in 2015 de locatie van de moskee hebben aangekondigd moesten ook oordelen over de vergunning. En daarom gaan we in beroep tegen deze beslissing.”

De stad Kortrijk wil niet voor de camera reageren, maar benadrukt wel dat het toekennen van de vergunning op een objectieve en eerlijke manier is gebeurd. Gewikt en gewogen zoals elk ander verbouwdossier. Het maximum aantal aanwezigen in de moskee wordt beperkt tot 650 bezoekers.

De verbouwing tot moskee is nog niet voor meteen, want zolang de vergunning wordt aangevochten, is ze niet definitief.

