Vergunning voor restauratie kinderboerderij in Oostende

Kinderboerderij ‘De lange schuur’ zal in ere worden hersteld. Het Oostendse stadsbestuur keurde vandaag de omgevingsvergunning goed om de ingestorte dwarsvleugel van het beschermde monument herop te bouwen en te restaureren.

Het stadsbestuur van Oostende keurde vandaag de omgevingsvergunning goed voor de restauratie en de verbouwing van de Kinderboerderij ‘De lange schuur’. De hoeve is sinds 2005 beschermd als monument, maar de dwarsvleugel stortte in 2008 in. Die dwarsvleugel zal nu deels worden herbouwd en deels gerestaureerd. Het beschermde gebouw behoudt hetzelfde volume en wordt met zoveel mogelijk identieke materialen gereconstrueerd.

Verschillende ruimtes krijgen een nieuwe of andere functie. Er zullen vergaderzalen, leslokalen, toiletten, een cafetaria en keuken, een kantoor, een technische ruimte en een polyvalente zaal in voorzien worden. De verbouwing zal ook zorgen voor een laag energieverbruik en een goede toegankelijkheid van de kinderboerderij. Agentschap Onroerend Erfgoed, de brandweer, Departement Landbouw en Visserij en de verschillende stadsdiensten gaven een gunstig advies.